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        Kayseri Valiliğinden taciz iddiasına ilişkin açıklama:

        Kayseri Valiliği, Suriye uyruklu küçük yaştaki çocuğa taciz iddiasıyla Suriyeli bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 00:05 Güncelleme: 01.07.2024 - 00:05
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        Kayseri Valiliğinden taciz iddiasına ilişkin açıklama:
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        Kayseri Valiliği, Suriye uyruklu küçük yaştaki çocuğa taciz iddiasıyla Suriyeli bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Danişmentgazi Mahallesi'nde Suriye uyruklu bir şahsın küçük yaştaki Suriye uyruklu bir çocuğa yönelik taciz davranışı neticesinde emniyet birimlerimizce şahıs gözaltına alınmış olup çocuğumuz ise birimlerimizce koruma altına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Konu tarafımızca titizlikle takip edilmekte olup vatandaşlarımızı itidalli davranarak resmi makamlarca belirtilen açıklamalar haricinde herhangi bir eylemin içinde olmamaları hususunda kamuoyuna saygıyla sunulur."

        Öte yandan, mahallede toplanan vatandaşlar olaya tepki gösterdi. Polis, mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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