Kayseri'deki olaylarda 14 emniyet mensubu ve 1 itfaiye eri yaralandı

Kayseri Valiliği, Danişmentgazi Mahallesi'ndeki cinsel istismar olayıyla ilgili Suriye uyruklu bir kişinin gözaltına alındığını, çocuğun ise koruma altına alındığını açıklamıştı.

Çeşitli sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapanlarla ilgili de soruşturma başlatıldı.

Olaylarla ilgili Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince yapılan çalışmalarda 26 rapor düzenlendi.

Cinsel istismar olayının şüpheli ve mağdur tarafından 9 kişi, Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Kayseri'de Suriye uyruklu küçük yaştaki çocuğa Suriye uyruklu bir kişinin cinsel istismarda bulunduğu iddiası sonrası yaşanan olaylarda 14 emniyet mensubu ve 1 itfaiye eri yaralandı.

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