Başkan Özdoğan, Kızılcahamam'da kampa katıldı
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 30 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen "AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme" toplantısı için Kızılcahamam'da kampa katıldı.
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 30 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen "AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme" toplantısı için Kızılcahamam'da kampa katıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen "Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na belediye başkanları, il genel meclis başkanları ve diğer ilgililerle birlikte katıldı.
Toplantının hayırlara vesile olmasını dileyen Özdoğan, "Vatandaşlarımızın bizlere emanet ettiği görevleri en iyi şekilde yerine getirmek ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
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