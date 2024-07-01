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        Kocasinan Belediyesi, camileri temizleyerek gül suyuyla yıkıyor

        Kocasinan Belediyesi ekipleri, camileri periyodik olarak temizleyip, gül suyuyla yıkıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 16:05 Güncelleme: 01.07.2024 - 16:05
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        Kocasinan Belediyesi, camileri temizleyerek gül suyuyla yıkıyor
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        Kocasinan Belediyesi ekipleri, camileri periyodik olarak temizleyip, gül suyuyla yıkıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların temiz ve huzurlu bir şekilde ibadet yapmalarına katkı sağladıklarını ifade etti.

        Çolakbayrakdar, mescit ve camilerin kutsal mekanlar olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Belediye olarak camilerimizin, mescitlerimizin restore edilmesinin yanı sıra vatandaşlarımızın huşu içerisinde ibadet edebilmesi için camilerimizin temiz olmasına özen gösteriyoruz. Bu kapsamda kurduğumuz cami temizleme ekibiyle ilçe genelinde genelindeki 184 merkez ve 83 kırsal mahalle olmak üzere 267 caminin temizliği yapılıyor. Camilerimizde ayda en az bir defa genel temizlik yapılarak, gül suyu ile yıkanıyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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