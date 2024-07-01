Kayseri'de Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları düzenlenecek

Kayseri'de yerli ve yabancı sporcuların katılımıyla Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları düzenlenecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Bisiklet Federasyonunun organizasyonundaki yarışlar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliği, Erciyes AŞ, Spor AŞ, Erciyes Yüksek İrtifa ve Spor Turizmi Derneği desteğiyle gerçekleştirilecek.

Türkiye başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden bisiklet takımlarının katılacağı yarışlar, 6 Temmuz Cumartesi günü Grand Prix Erciyes etabı ile başlayacak.