Melikgazi Belediyesi 29 taşınmaz için ihale düzenleyecek

Kayseri'de Melikgazi Belediyesi, 27 daire ve 2 iş yeri satışı için açık teklif usulüyle ihale düzenleyecek.

Melikgazi Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda 27 daire ve 2 iş yeri için 17 Temmuz Çarşamba günü saat 15.00’te açık teklif usulüyle ihale gerçekleştirilecek.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediye olarak vatandaşlara birçok projeyi kazandırdıklarını belirtti.

Melikgazi'nin kentsel dönüşümde başarılı projelerin uygulandığını anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"17 Temmuz 2024 Çarşamba günü 27 adet daire ve 2 adet dükkandan oluşan bir ihale ile yine sizlerin karşısındayız. Eğer daire sahibi olmak isteyen kardeşlerimiz varsa bu fırsatı kesinlikle kaçırmasınlar. Faizsiz, 36 ay eşit taksit ödemeli, artış olmadan, yüzde 25 peşinatla daire sahibi olmak isteyen kardeşlerimizi bu ihaleye bekliyoruz."

Palancıoğlu, ihale detaylarını öğrenmek isteyen vatandaşların www.melikgazi.bel.tr internet adresini ziyaret ederek bilgi alabileceklerini söyledi.