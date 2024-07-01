Kocasinan Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı

Kılıç, toplantıda yaptığı konuşmada, temmuz ayı meclis toplantısında alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantı Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu'nda Meclis Başkanvekili Muammer Kılıç başkanlığında yapıldı.

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