Kayseri'de 2024 yılında 640 bin 40 dekar tarım arazisi sulanacak

Çiftçilere bol ve bereketli bir sezon dileyen Balta, Kayseri'de yapılacak sulu tarımla 2024 birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine 4 milyar 480 milyon 280 bin lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Balta, Kayseri'de 1 Mayıs'ta başlayan sulama sezonunda toplam 640 bin 40 dekar tarım arazisinin sulanacağını ifade etti.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, sulama yatırımlarının hızlandırılarak verimli toprakların bereketine bereket katmak için çalışmalar yapıldığı belirtildi.

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