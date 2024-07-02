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        Ani işitme kaybı yaşayan emekli öğretmen hiperbarik oksijen tedavisiyle iyileşti

        MUHAMMED KISIR - Kayseri'de sağ kulağında ani işitme kaybı yaşayan 68 yaşındaki emekli öğretmen Mehmet Akçakoyunlu, hiperbarik oksijen tedavisiyle sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 11:00 Güncelleme: 02.07.2024 - 11:00
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        Ani işitme kaybı yaşayan emekli öğretmen hiperbarik oksijen tedavisiyle iyileşti
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        MUHAMMED KISIR - Kayseri'de sağ kulağında ani işitme kaybı yaşayan 68 yaşındaki emekli öğretmen Mehmet Akçakoyunlu, hiperbarik oksijen tedavisiyle sağlığına kavuştu.

        Akçakoyunlu, bir süre önce sağ kulağından gelen çınlama ve uğultu şikayetiyle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Polikliniğine başvurdu.

        Yapılan tetkiklerde sağ kulağında ani işitme kaybı olduğu belirlenen Akçakoyunlu, Kayseri Şehir Hastanesi Su Altı Hekimliği ve Hiperbarik Ünitesi'ne yönlendirildi.

        Burada yüksek basınçla donatılan odada saf oksijen solunmasıyla gerçekleştirilen hiperbarik oksijen tedavisi uygulanan Akçakoyunlu, denizaltını andıran odada 5 seans sonra sağlığına kavuştu.

        Mehmet Akçakoyunlu, AA muhabirine, yeniden duyduğu için mutlu olduğunu, günlük hayatını sürdürebildiğini fakat kulağının duymamasının kendisini çok rahatsız ettiğini, bu durumdan ailesinin de etkilendiğini ifade etti.

        Hiperbarik oksijen tedavisini herkese öneren Akçakoyunlu, "Telefonla sağ kulağımla konuşmak istediğimde duyamıyordum. Sol kulağımla iletişimimi sağladım. Şimdi duyuyorum ve mutluyum. Bir organı kaybetmek insanı mutsuz ediyor. Aynı şikayetleri olanlara bu tedavi yöntemini öneriyorum çünkü vücuda yüksek basınç altında oksijen veriliyor." diye konuştu.

        Su Altı Hekimliği ve Hiperbarik Ünitesi Uzman Doktoru Levent Demir de hiperbarik oksijen tedavisinin ani işitme ve görme kaybı, iyileşemeyen kemik iltihapları ve radyasyona bağlı yaralanmalar gibi geniş hastalık grubuna uygulandığını anlattı.

        Ani işitme kaybı yaşayanların hiperbarik oksijen tedavisinden çok fayda gördüğünü anlatan Demir, "Özellikle erken dönemde başladığımızda ve diğer tedavilerle kombine olarak uyguladığımızda belirgin iyileşme sağlayabiliyoruz. Basınç odasının uygunluğuna göre hastayı muayene edip tedavisine hızlıca başlıyoruz." dedi.

        Akçakoyunlu'nun işitme kaybının ciddi seviyede olduğunu belirten Demir, tedavisinin ardından hiçbir şikayetinin kalmadığını söyledi.

        Demir, işitme kaybı yaşayanlara genellikle 20 seans hiperbarik oksijen tedavisi uyguladıklarını dile getirerek, "Özellikle ani olan rahatsızlıklarda tedaviye kısa süre içinde başladığımızda çok iyi fayda görüyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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