Kayseri Kariyer Merkezi "kahve tadında" etkinliği başlattı

Etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın da katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, kariyer danışman temsilcileri ve kurucuları katıldı.

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