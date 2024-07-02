Talas Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısını yapıldı

İlhan, toplantıda yaptığı konuşmada, meclis toplantısında alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantı, Talas Belediye Başkan Vekili Murat İlhan'ın başkanlığında Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

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