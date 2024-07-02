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        Talas Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısını yapıldı

        Talas Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 12:26 Güncelleme: 02.07.2024 - 12:26
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        Talas Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısını yapıldı
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        Talas Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantı, Talas Belediye Başkan Vekili Murat İlhan'ın başkanlığında Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Çeşitli komisyonlara ait raporlarla müdürlüklere ait konuların görüşüldüğü toplantıda, 11 madde karara bağladı.

        İlhan, toplantıda yaptığı konuşmada, meclis toplantısında alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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