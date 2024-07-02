Kocasinan'da asfalt çalışmaları sürüyor
Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün asfalt çalışmaları devam ediyor.
Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün asfalt çalışmaları devam ediyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, asfalt freze aracının Kayseri'de ilk defa geçen yıl Kocasinan sokaklarında hizmet vermeye başladığını ifade etti.
Yaz mevsimi itibariyle asfalt, yol ve kaldırım çalışmalarını hızlandırdıklarına dile getiren Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:
"Kocasinan'da daha geniş ve güvenli bir ulaşım ağı sistemi için gerekenleri yapıyoruz. Program dahilinde tüm mahallelerimizde değişim, dönüşüm çalışmaları hızla sürecek. Amacımız, Kocasinan sakinlerine yakışır bir ilçe hazırlayarak vatandaşlarımızın daha mutlu ve huzurlu bir şekilde her türlü konforu hizmetlerine sunmaktır."
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.