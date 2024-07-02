Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kocasinan'da asfalt çalışmaları sürüyor

        Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün asfalt çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 13:00 Güncelleme: 02.07.2024 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocasinan'da asfalt çalışmaları sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün asfalt çalışmaları devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, asfalt freze aracının Kayseri'de ilk defa geçen yıl Kocasinan sokaklarında hizmet vermeye başladığını ifade etti.

        Yaz mevsimi itibariyle asfalt, yol ve kaldırım çalışmalarını hızlandırdıklarına dile getiren Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Kocasinan'da daha geniş ve güvenli bir ulaşım ağı sistemi için gerekenleri yapıyoruz. Program dahilinde tüm mahallelerimizde değişim, dönüşüm çalışmaları hızla sürecek. Amacımız, Kocasinan sakinlerine yakışır bir ilçe hazırlayarak vatandaşlarımızın daha mutlu ve huzurlu bir şekilde her türlü konforu hizmetlerine sunmaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cani damadın gözü dönmüştü... Kızı için ölen baba!
        Cani damadın gözü dönmüştü... Kızı için ölen baba!
        Ters çevrilen mangal ormanı yaktı!
        Ters çevrilen mangal ormanı yaktı!
        Avusturya'yı yener miyiz?
        Avusturya'yı yener miyiz?
        Akaryakıtta yeni dönem: 2025'te zorunlu olacak
        Akaryakıtta yeni dönem: 2025'te zorunlu olacak
        İşte Montella'nın 11'i!
        İşte Montella'nın 11'i!
        Sonsuz kimyasallar her yerde!
        Sonsuz kimyasallar her yerde!
        Suriye uyruklu 4'ü çocuk 7 kişiyi rehin aldılar!
        Suriye uyruklu 4'ü çocuk 7 kişiyi rehin aldılar!
        Uzmanı açıkladı! "Karadeniz ölüyor!" İşte nedeni...
        Uzmanı açıkladı! "Karadeniz ölüyor!" İşte nedeni...
        Lüks araçlar, elektronik sigaralar ve uyuşturucu... 13,5 milyar liralık operasyon
        Lüks araçlar, elektronik sigaralar ve uyuşturucu... 13,5 milyar liralık operasyon
        Ronaldo'nun gözyaşları!
        Ronaldo'nun gözyaşları!
        Mourinho: 7-8 oyuncu getirmeyeceğiz!
        Mourinho: 7-8 oyuncu getirmeyeceğiz!
        Şiddetli türbülans: Yolcu uçağı acil iniş yaptı!
        Şiddetli türbülans: Yolcu uçağı acil iniş yaptı!
        "Kesinlikle ihanet yok"
        "Kesinlikle ihanet yok"
        Otel sahibi öldürüldü! Kanlı tartışma!
        Otel sahibi öldürüldü! Kanlı tartışma!
        Nefertiti'nin gizemli dünyası! Kaderi belirsiz, mezarı kayıp!
        Nefertiti'nin gizemli dünyası! Kaderi belirsiz, mezarı kayıp!
        Bu 5 meyveye bir de bu gözle bakın!
        Bu 5 meyveye bir de bu gözle bakın!
        Türkiye'de kötü de diğerlerinde iyi mi
        Türkiye'de kötü de diğerlerinde iyi mi
        Otomotiv pazarındaki daralmaya kampanya seti
        Otomotiv pazarındaki daralmaya kampanya seti
        Toksik insanlara karşı gri taş metodu
        Toksik insanlara karşı gri taş metodu
        Aşırı sıcaklar tüketimi artırdı
        Aşırı sıcaklar tüketimi artırdı

        Benzer Haberler

        Talas Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısını yapıldı
        Talas Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısını yapıldı
        Kayseri Kariyer Merkezi "kahve tadında" etkinliği başlattı
        Kayseri Kariyer Merkezi "kahve tadında" etkinliği başlattı
        Ani işitme kaybı yaşayan emekli öğretmen hiperbarik oksijen tedavisiyle iyi...
        Ani işitme kaybı yaşayan emekli öğretmen hiperbarik oksijen tedavisiyle iyi...
        Kayseri'de 7 yaşındaki kız çocuğunu taciz şüphelisi tutuklandı (2)
        Kayseri'de 7 yaşındaki kız çocuğunu taciz şüphelisi tutuklandı (2)
        Kayseri'de 2024 yılında 640 bin 40 dekar tarım arazisi sulanacak
        Kayseri'de 2024 yılında 640 bin 40 dekar tarım arazisi sulanacak
        Kocasinan Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı
        Kocasinan Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı