Kayseri'de "Öğrenci Yetenekli Öğretmen Farkında" projesi tamamlandı

Melikgazi Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Öğrenci Yetenekli Öğretmen Farkında" projesi tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK tarafından desteklenen proje, Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda verilen 5 günlük eğitimin ardından tamamlandı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, eğitim yatırımlarına devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda üstün yetenekli öğrencilerimizin sınıf ortamında fark edilmelerini sağlayarak onları doğru şekilde yönlendirmeleri için kıymetli öğretmenlerimize Melikgazi Belediyemiz ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz işbirliği ile 5 günlük bir eğitim gerçekleştirdik. Öğretmenlerimizin, çocuklarımızın geleceğini şekillendirmeleri açısından önemini biliyor ve desteklerimizi devam ettiriyoruz."