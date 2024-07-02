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        Kayseri'de "Öğrenci Yetenekli Öğretmen Farkında" projesi tamamlandı

        Melikgazi Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Öğrenci Yetenekli Öğretmen Farkında" projesi tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 13:09 Güncelleme: 02.07.2024 - 13:09
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        Kayseri'de "Öğrenci Yetenekli Öğretmen Farkında" projesi tamamlandı
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        Melikgazi Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Öğrenci Yetenekli Öğretmen Farkında" projesi tamamlandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK tarafından desteklenen proje, Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda verilen 5 günlük eğitimin ardından tamamlandı.

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, eğitim yatırımlarına devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Bu kapsamda üstün yetenekli öğrencilerimizin sınıf ortamında fark edilmelerini sağlayarak onları doğru şekilde yönlendirmeleri için kıymetli öğretmenlerimize Melikgazi Belediyemiz ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz işbirliği ile 5 günlük bir eğitim gerçekleştirdik. Öğretmenlerimizin, çocuklarımızın geleceğini şekillendirmeleri açısından önemini biliyor ve desteklerimizi devam ettiriyoruz."

        Eğitimde öğretmenler, üstün yetenekli öğrencilerin sınıf ortamında fark edilebilmeleri ve yeteneklerine göre yönlendirilebilmeleri için drama etkinliği, üstün yetenekli çocuklarda bilişsel gelişim, üstün yetenekli çocuklarda duyuşsal gelişim ve karakter eğitimi gibi birçok eğitime tabi tutuldular.

        Öğretmenlere katılım belgesi verilmesinin ardından eğitim sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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