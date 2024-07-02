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        Talas'ta Espor ve İnovasyon Merkezi'nde yaz dönemi kayıtları başladı

        Kayseri'de Talas Belediyesine ait Espor ve İnovasyon Merkezi'nde yaz dönemi kayıtları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 16:46 Güncelleme: 02.07.2024 - 16:46
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        Talas'ta Espor ve İnovasyon Merkezi'nde yaz dönemi kayıtları başladı
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        Kayseri'de Talas Belediyesine ait Espor ve İnovasyon Merkezi'nde yaz dönemi kayıtları başladı.

        Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sabit arenalı Espor ve İnovasyon Merkezi'nde yaz dönemi kayıtları yapılıyor.

        Kurslarda, ilkokul ve ortaokul düzeyinde "robotik kodlama", "arduino" ile "3B modelleme ve baskı" alanlarında eğitim verilecek.

        Başvurular, Atatürk Bulvarı Dedeoğlu Cami karşısındaki Espor ve İnovasyon Merkezi'ne şahsen yapılıyor.

        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilgi duyan genç mucitlere temmuz-ağustos döneminde yaklaşık iki aylık bir eğitim verileceğini belirtti.

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