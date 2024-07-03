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        Kayseri'deki olaylara vatandaşları kamyonetle taşıyan şüpheli yakalandı

        Kayseri'de Suriye uyruklu küçük yaştaki çocuğa Suriyeli bir kişinin cinsel istismarda bulunduğu iddiası sonrası çıkan olaylara vatandaşları kamyonetle taşıyan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 10:09 Güncelleme: 03.07.2024 - 10:09
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        Kayseri'deki olaylara vatandaşları kamyonetle taşıyan şüpheli yakalandı
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        Kayseri'de Suriye uyruklu küçük yaştaki çocuğa Suriyeli bir kişinin cinsel istismarda bulunduğu iddiası sonrası çıkan olaylara vatandaşları kamyonetle taşıyan şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bazı basın kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında "Provokatörler kamyonla adam taşıdılar" paylaşımındaki araçla ilgili çalışma başlatıldığı bildirildi.

        Bu kapsamda vatandaşları mahalleler arası taşıyan şüphelinin belirlendiği aktarılan açıklamada, "Şahısları mahalleler arası taşıma yapan Z.Y. (19) ve aracı tespit edilmiş, ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alınmıştır. Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kasten yaralama, tehdit, hakaret ve reşit olmayanla cinsel ilişki suçlarından kaydı bulunan şahıs hakkında gerekli adli işlemler devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

        Öte yandan sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, olayın yaşandığı bölgeye gelen kamyonetin kasasından çok sayıda kişinin inerek mahalleye dağıldığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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