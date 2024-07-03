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        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin geleneksel doğa kampı başlıyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin doğa kampı hafta sonu Sarımsaklı Barajı'nda başlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 11:51 Güncelleme: 03.07.2024 - 11:51
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin geleneksel doğa kampı başlıyor
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin doğa kampı hafta sonu Sarımsaklı Barajı'nda başlıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Spor AŞ'nin 2018 yılında başladığı doğa kampları bu yıl da devam ediyor.

        Sarımsaklı Barajı'nda yapılacak ve yaz boyu devam edecek doğa kampı 6 Temmuz Cumartesi günü başlayacak.

        "Doğa Seni Çağırıyor" sloganıyla yaz dönemlerinde vatandaşlara doğa ve kamp imkanı tanıyan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sosyal etkinlik, spor, yarışma, müzik ve piknik gibi pek çok farklı etkinliği kamp alanında vatandaşlara sağlayarak doğa ile iç içe unutulmaz bir fırsat sunuyor.

        Doğa kampları 0-6 yaş kategorisi ücretsiz olurken, 7-13 yaş için 500 lira, 14 yaş ve üzeri için ise 600 lira olarak belirlendi.

        Kamp süresince ulaşım, sabah kahvaltısı, akşam yemeği, çadırlar ve uyku tulumu Spor A.Ş. tarafından temin ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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