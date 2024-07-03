Kayseri Büyükşehir Belediyesinin geleneksel doğa kampı başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin doğa kampı hafta sonu Sarımsaklı Barajı'nda başlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Spor AŞ'nin 2018 yılında başladığı doğa kampları bu yıl da devam ediyor.

Sarımsaklı Barajı'nda yapılacak ve yaz boyu devam edecek doğa kampı 6 Temmuz Cumartesi günü başlayacak.

"Doğa Seni Çağırıyor" sloganıyla yaz dönemlerinde vatandaşlara doğa ve kamp imkanı tanıyan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sosyal etkinlik, spor, yarışma, müzik ve piknik gibi pek çok farklı etkinliği kamp alanında vatandaşlara sağlayarak doğa ile iç içe unutulmaz bir fırsat sunuyor.