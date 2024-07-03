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        "Rota Talas" kültür turları devam ediyor

        Talas Belediyesi'nin ilçenin tarihi ve kültürel tanıtımı için oluşturduğu "Rota Talas" kültür turları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 16:25 Güncelleme: 03.07.2024 - 16:25
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        "Rota Talas" kültür turları devam ediyor
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        Talas Belediyesi'nin ilçenin tarihi ve kültürel tanıtımı için oluşturduğu "Rota Talas" kültür turları devam ediyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Belediyesi, tarihi doku zengini ilçenin güzelliklerini bir yandan ortaya çıkarmaya bir yandan da bunları turizme kazandırma çalışmalarını sürdürüyor.

        Türk, Ermeni ve Rum olmak üzere 3 medeniyete ev sahipliği yapan Talas'ın tarihi ve kültürel dokusu turizm değerleri arasına katılıyor.

        Derneklerden vakıflara, il dışından gelen heyetlerden öğrencilere kadar pek çok gruba, üstü açık gezi otobüsüyle Osmanlı Sokağı olarak bilinen tarihi Ali Saip Paşa Caddesi, Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi, Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi, Tıpkıbasım Mushaflar Kur'an-ı Kerim Sergisi, tarihi Talas Sanat Galerisi ve Su Medeniyetleri Galerisi gibi tarihi alanlar gezdiriliyor.

        Bu kapsamda Altaylar'dan Anadolu'ya Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Kongresi ile Kayseri Üniversitesi TÜBİTAK 4005: Okul Öncesi Öğretmenler İçin STEAM Akademi Projesi katılımcıları Talas'ı gezdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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