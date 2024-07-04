Erciyes, uluslararası 4 organizasyonla bisiklet tutkunlarını ağırlayacak

SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Kış turizminin yanı sıra son yıllarda yüksek irtifa kampıyla da adından söz ettiren Erciyes Dağı, bu yaz 4 uluslararası bisiklet organizasyonuna ev sahipliği yapacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen master planıyla Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri haline gelen Erciyes, yaz aylarında da bisikletçiler başta olmak üzere farklı branşlardaki sporcuları ağırlıyor.

Geniş yolları, konaklama imkanı ve uygun rakımı dolayısıyla Türkiye'de bisiklet sporunun en iddialı merkezlerinden biri haline gelen Erciyes, uluslararası organizasyonların da tercih edilen merkezi haline geldi.

Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, AA muhabirine, Büyükşehir Belediyesinin master planının Erciyes Dağı'ndan 4 mevsim yararlanmayı hedeflediğini söyledi. Bu kapsamda Erciyes'te bisiklet sporuna ilk günden beri yatırım yapıldığını vurgulayan Akşehirlioğlu, "Biz kış dönemini bitirdikten sonra, yazın yapılacak aktivitelerle alakalı ciddi hedef koyduk. Bunun içinde Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu yüksek irtifa kamp merkezi var. Yatırımlar karşılık buldu ve dünyanın önemli bisiklet takımları burada kamp yapmaya başladı. Kamplardan sonra yarışlar düzenlemeye başladık ve her geçen gün daha iyi konuma geldik." dedi.

Akşehirlioğlu, Erciyes'te yapılan yarışların Kayseri'nin tanıtımına ciddi katkı sağladığını ve şehrin marka değerini güçlendirdiğini vurguladı. - İlk yarışlara 8 ülkeden 56 sporcu katılacak Erciyes'te bugüne kadar çok sayıda uluslararası bisiklet yarışı yapıldığının altını çizen Akşehirliğioğlu, "Bu yıl da Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak Erciyes'te uluslararası 4 yarış düzenleyeceğiz. Bu yarışların ilki cumartesi günü başlayacak. Temmuzda 2 ve ağustosta 2 yarışımız olacak. Yarışların ilkine 8 ülkeden 56 sporcu katılacak. İlk yarışta katılım düşük ancak diğer yarışlarda bu sayılar artacak. Kayseri'nin önemli değerleri Kültepe, Soğanlı ve Koramaz Vadisi'ni de destinasyon içerisine alarak organizasyon düzenliyoruz." diye konuştu.