Kayseri'deki RHG Enertürk Enerji Stadı'nın zemininde çim serimi tamamlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin, Mondihome Kayserispor'un maçlarını oynadığı RHG Enertürk Enerji Stadı'nın zemininde yaptığı çim serim çalışması tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri tarafından UEFA ve FIFA standartlarına uygun olarak hazırlanan ve birçok testi başarılı şekilde geçen çimin serim işlemleri bitti.

Bu kapsamda saha sıyırma işlemleriyle mevcut kotun 25 santimetre altına inilen çalışma, bir hafta devam etti. Daha sonra temiz kum çekim işlemi yapılırken, bu şekilde saha seviyesi 10 santimetre düşürüldü ve lazer tesviye makinesiyle beşik çatı formatına getirilen zeminin çim serim işlemi 5 günün sonunda tamamlandı.