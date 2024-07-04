Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Talas Belediyesinin Gezici Kütüphanesi çocuklar için yollarda

        Talas Belediyesinin kırsal mahallelerde yaşayan çocuklar için uygulamaya geçirdiği "Gezici Kütüphane Okuma Şenliği" devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 15:22 Güncelleme: 04.07.2024 - 15:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Talas Belediyesinin Gezici Kütüphanesi çocuklar için yollarda
        ABONE OL
        ABONE OL

        Talas Belediyesinin kırsal mahallelerde yaşayan çocuklar için uygulamaya geçirdiği "Gezici Kütüphane Okuma Şenliği" devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kuruköprü Mahallesi'nde başlayan etkinliğin dördüncüsü Kamber Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

        22 kırsal mahallenin tamamını kapsayacak etkinlikte, kitap okumanın yanı sıra, geleneksel sokak oyunlarından müzikli drama yarışmalara, kukla gösterilerinden boyama etkinliğine kadara pek çok aktivite çocuklarla buluşturuluyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da yol çöktü, araçlar içine düştü!
        İstanbul'da yol çöktü, araçlar içine düştü!
        Yürek yakan görüntü kamerada! Ölüme gidiş!
        Yürek yakan görüntü kamerada! Ölüme gidiş!
        Damadını 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık hakim karşısında: O suçu işlerken 12 kez kalp krizi geçirmişim
        Damadını 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık hakim karşısında: O suçu işlerken 12 kez kalp krizi geçirmişim
        Taksiciye taşlı saldırıda karar!
        Taksiciye taşlı saldırıda karar!
        Polisi bıçakladı! Çöp ev dehşeti!
        Polisi bıçakladı! Çöp ev dehşeti!
        Avrupa'nın en yüksek yanardağı faaliyete geçti!
        Avrupa'nın en yüksek yanardağı faaliyete geçti!
        Arda Güler Avusturya maçı öncesi muhabir oldu
        Arda Güler Avusturya maçı öncesi muhabir oldu
        İsrail'den esir takası anlaşması açıklaması
        İsrail'den esir takası anlaşması açıklaması
        Oğlunu öldüren kişiden şikayetçi olmadılar! Can alan şaka!
        Oğlunu öldüren kişiden şikayetçi olmadılar! Can alan şaka!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Mikonos'ta aşk
        Mikonos'ta aşk
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        Deniz Akkaya'ya bir şok daha
        Deniz Akkaya'ya bir şok daha
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        Yazın terlemeden hazırlayabileceğiniz yemekler!
        Yazın terlemeden hazırlayabileceğiniz yemekler!
        Beşiktaş'a sürpriz stoper!
        Beşiktaş'a sürpriz stoper!
        Kök aylıkta zam hesabı
        Kök aylıkta zam hesabı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
        UEFA turnuvasına 'Fransız' kaldı!
        UEFA turnuvasına 'Fransız' kaldı!

        Benzer Haberler

        Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi 13. dönem mezunlarını verdi
        Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi 13. dönem mezunlarını verdi
        Kayseri'de genç çiftçilere yönelik seminer düzenlendi
        Kayseri'de genç çiftçilere yönelik seminer düzenlendi
        KAYMEK yaz dönemi kurs kayıtları sürüyor
        KAYMEK yaz dönemi kurs kayıtları sürüyor
        Kayseri'deki RHG Enertürk Enerji Stadı'nın zemininde çim serimi tamamlandı
        Kayseri'deki RHG Enertürk Enerji Stadı'nın zemininde çim serimi tamamlandı
        RHG Enertürk Enerji Stadyumu'na 7 bin 848 metre çim serildi
        RHG Enertürk Enerji Stadyumu'na 7 bin 848 metre çim serildi
        Erciyes, uluslararası 4 organizasyonla bisiklet tutkunlarını ağırlayacak
        Erciyes, uluslararası 4 organizasyonla bisiklet tutkunlarını ağırlayacak