Talas Belediyesinin Gezici Kütüphanesi çocuklar için yollarda

22 kırsal mahallenin tamamını kapsayacak etkinlikte, kitap okumanın yanı sıra, geleneksel sokak oyunlarından müzikli drama yarışmalara, kukla gösterilerinden boyama etkinliğine kadara pek çok aktivite çocuklarla buluşturuluyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kuruköprü Mahallesi'nde başlayan etkinliğin dördüncüsü Kamber Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Talas Belediyesinin kırsal mahallelerde yaşayan çocuklar için uygulamaya geçirdiği "Gezici Kütüphane Okuma Şenliği" devam ediyor.

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