İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, lise tercihlerine ilişkin açıklamalarda bulundu

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, lise tercihi yapacak öğrencilere hem okullarda hem de rehberlik araştırma merkezleri ve halk eğitim merkezi müdürlüklerinde yardımcı olduklarını söyledi.

AA muhabirine konuşan Karaköse, lise tercihleri için ailelerin ve öğrencilerin 17 Temmuz'a kadar tercihlerini tamamlamaları gerektiğini belirtti.

Kentte 19 bin 208 öğrencinin lise sınavlarına girdiğini aktaran Karaköse, öğrencilerin sınav sonuçlarına ya da okuldaki diploma başarı notlarına göre tercih yapacaklarını dile getirdi.

8'inci sınıfı olan kentteki tüm okullarda rehberlik servislerinde sınav tercih danışmanlığı hizmeti verildiğini anlatan Karaköse, şöyle konuştu: "Ayrıca rehberlik araştırma merkezlerimizde ve bazı halk eğitim merkezi müdürlüklerimizde de tercih danışma merkezlerini oluşturduk. Bizim her şeyden önce ailelerimizi, öğrencileri doğru şekilde bilgilendirmemiz gerekiyor. Tabii ki çocuklarımızın başarı grafiğine baktığımız zaman, sırada elde ettikleri sonuç hepsi birbirinden farklı. Onlar kendi hayal ettikleri, arzu ettikleri en iyi okula gitmek ve ona göre doğru bir tercih sıralaması yapmak istiyorlar. Tabii sınav sonucuna göre yerleşmeyecek öğrencilerimiz de kendi ikametgahları ve diplomadaki başarı notuna göre bir lisede kayıt yaptıracaklar. Kendi ikamet alanlarında hangi liseler var? Hangi meslek liseleri var, bunların özellikleri neler, burada nasıl bir sıralama yapacaklar bunların bilgilerinin tamamını buradaki görevli öğretmenlerimizden alacaklar."

- Yerleşemeyenler nakil sürecinde yerleştirilecek Karaköse, başarı durumlarına göre bazı öğrencilerin de Ankara, İstanbul gibi kentlerdeki okulları tercih etmek isteyebileceklerini, uzman öğretmenlerin bu konuda da öğrencileri bilgilendireceklerini ifade etti. Tercih süreci sona erdikten sonra birer hafta arayla iki defa tekrardan nakil başvurularının olacağını anlatan Karaköse, "Yerleşemeyen öğrencilerimiz varsa onlar bu süreçte tekrardan yerleşimler için başvuruda bulunacaklar. Ayrıca kendi başarı durumuna göre bir üst okula geçmek isteyen, üst okulda boşluk varsa oradaki kontenjanı değerlendirmek isteyen öğrencilerimiz de burada bu başvurularda bulunabilecekler." diye konuştu.