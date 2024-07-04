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        Kayseri'de tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

        Kayseri'nin Develi ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 20:06 Güncelleme: 04.07.2024 - 20:10
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        Kayseri'de tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Kayseri'nin Develi ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

        Develi'nin Epçe ve Gömedi mahallelerinde, ekili tarım arazilerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve itfaiye aracı sevk edildi.

        Bölgeye ulaşan ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

        Öte yandan köylüler traktörleriyle de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

        Galeri
        Galeri

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