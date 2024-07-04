Kayseri'de 3. kattaki evinin balkonundan düşen kadın ağır yaralandı

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tavlusun Mahallesi Basın Sitesi 1842 Sokak'ta bir apartmanın 3. katındaki dairede yaşayan M.K. (24), henüz bilinmeyen nedenle balkondan düştü.

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