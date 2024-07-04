GÜNCELLEME - Kayseri'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve itfaiye aracı sevk edildi.

Epçe ve Gömedi mahallelerindeki ekili tarım arazilerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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