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        GÜNCELLEME - Kayseri'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

        Kayseri'nin Develi ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 23:24 Güncelleme: 04.07.2024 - 23:24
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        GÜNCELLEME - Kayseri'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
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        Kayseri'nin Develi ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.

        Epçe ve Gömedi mahallelerindeki ekili tarım arazilerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve itfaiye aracı sevk edildi.

        Köylüler de traktörleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.

        Ekiplerin 5 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 700 dekar ekili alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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