Kayseri'de Ortaseki Ormanları ziyaretçilerini bekliyor

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı eteklerinde bulunan Ortaseki Ormanları ziyaretçilerini bekliyor.

Hacılar ilçesindeki Sakar Çiftliği Mahallesi'nde bulunan ve titrek kavak ağaçlarından oluşan Ortaseki Ormanları, her mevsim farklı renkler ve güzellikler sunuyor.

Yürüyüş ve bisiklet parkuru sayesinde ziyaretçiler, şehrin gürültüsünden uzak doğayla iç içe zaman geçirebilme fırsatı yakalıyor.

Ekoturizm projesi kapsamında yapılan yönlendirme ve tanıtım tabelalarıyla misafirlerin kolay gezmesine olanak sağlanan bölgede, yağmur barınakları, seyir terasları ile çeşmeler ve mola alanları bulunuyor.