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        Kayseri'de Ortaseki Ormanları ziyaretçilerini bekliyor

        Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı eteklerinde bulunan Ortaseki Ormanları ziyaretçilerini bekliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 10:44 Güncelleme: 05.07.2024 - 10:44
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        Kayseri'de Ortaseki Ormanları ziyaretçilerini bekliyor
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        Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı eteklerinde bulunan Ortaseki Ormanları ziyaretçilerini bekliyor.

        Hacılar ilçesindeki Sakar Çiftliği Mahallesi'nde bulunan ve titrek kavak ağaçlarından oluşan Ortaseki Ormanları, her mevsim farklı renkler ve güzellikler sunuyor.

        Yürüyüş ve bisiklet parkuru sayesinde ziyaretçiler, şehrin gürültüsünden uzak doğayla iç içe zaman geçirebilme fırsatı yakalıyor.

        Ekoturizm projesi kapsamında yapılan yönlendirme ve tanıtım tabelalarıyla misafirlerin kolay gezmesine olanak sağlanan bölgede, yağmur barınakları, seyir terasları ile çeşmeler ve mola alanları bulunuyor.

        Titrek kavak ağaçlarının yanı sıra papatya, yavşan otu, Erciyes geveni, dağ lalesi ve damkoruğu gibi bitkiler ile farklı türdeki kelebek, arı ve kuş türlerini bünyesinde barındıran Ortakseki'de, ziyaretçiler temiz havayla beraber doğal güzelliklerin keyfini çıkarıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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