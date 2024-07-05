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        Ablası sayesinde muaythaiye başlayan Ahmet Akay Dalkıran, dünya şampiyonluğuna odaklandı

        HAKAN CAN ŞAHİN - Kayseri'nin İncesu ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki milli sporcu Ahmet Akay Dalkıran, 12-19 Eylül tarihlerinde Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yapılacak Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'na hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 11:49 Güncelleme: 05.07.2024 - 11:49
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        Ablası sayesinde muaythaiye başlayan Ahmet Akay Dalkıran, dünya şampiyonluğuna odaklandı
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        HAKAN CAN ŞAHİN - Kayseri'nin İncesu ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki milli sporcu Ahmet Akay Dalkıran, 12-19 Eylül tarihlerinde Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yapılacak Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'na hazırlanıyor.

        Altı yıl önce annesinin isteği üzerine muaythai sporunu yapmak isteyen ablası Pakize Dalkıran'a spor salonuna gidiş ve dönüşlerde eşlik eden Ahmet Akay, bir süre sonra bu sporu yapmaya karar verdi.

        Ahmet Akay Dalkıran, salonda tanıştığı şu anki antrenörü Şakir Kaymaz ve ablasıyla antrenmanlara başladı.

        Azmiyle dikkatleri üzerine çeken Ahmet Akay, il seçmelerinde gösterdiği performans ve antrenörünün desteğiyle katıldığı Türkiye şampiyonalarında çeşitli dereceler elde etti.

        Ahmet Akay, ayrıca milli takım forması giymeye de hak kazandı ve 2022'de İstanbul'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik kürsüsüne çıktı.

        Mustafa Özkan Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Ahmet Akay Dalkıran, Gençler Dünya Şampiyonası'nda birinci olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        - "Tayland'daki rakiplerimiz beklesinler"

        Milli sporcu Ahmet Akay Dalkıran, AA muhabirine, çok severek yaptığı bu sporda başarılı olmak istediğini söyledi.

        Muaythaiye nasıl başlattığını anlatan Ahmet Akay, "Bu spora ilk ablam gitmek istemişti ama annem ablamı tek başına göndermek istemedi. Bunun üzerine ben ablama eşlik etmeye başladım. Bu süreçte antrenörüyle tanıştım ve antrenmanlara başladım." dedi.

        Ahmet Akay Dalkıran, bugüne kadar bir Avrupa ikinciliği, 3 Türkiye şampiyonluğu, 2 Türkiye üçüncülüğü kazandığını belirterek, "Şimdi Tayland'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Hedefimiz orada dünya şampiyonu olmak. Rakiplerimizi yenip, al bayrağımızı göndere çekmeyi Allah bize nasip eder inşallah. Onu da yapacağız. Tayland'daki rakiplerimiz beklesinler, geliyoruz." diye konuştu.

        Antrenör Şakir Kaymaz ise azimli, hırslı ve başarılı sporcusuyla gurur duyduğunu söyledi.

        Dünya Şampiyonası'nda başarılı olmayı ve birincilik kürsüsüne çıkmayı çok isteyen sporcusu için yoğun antrenman yaptıklarını anlatan Kaymaz, "Gün içerisinde ağırlık ve güç çalışmaları yapıyoruz ama teknik ve taktik çalışmalarını da bırakmıyoruz. İlerleyen zamanlarda biraz daha dayanıklılık ve kondisyon çalışmaları yapacağız. Çok iyi şekilde hazırlandığımız şampiyonada bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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