Kayseri'de kayalıklarda sıkışan kuzuyu itfaiye kurtardı
Kayseri'de kayalıkların arasında sıkışan kuzu, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2,5 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.
Kayseri'de kayalıkların arasında sıkışan kuzu, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2,5 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan ilçesine bağlı kırsal Karakimse Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Emre Çilkoparan, kayalıklara sıkışan kuzusu için itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, arazi koşulları nedeniyle bir mahallelinin traktörüyle bölgeye gitti.
Ekipler, kayalıklara sıkışan kuzuyu yaklaşık 2,5 saat süren çalışmanın ardından kurtararak sahibine verdi.
Çilkoparan, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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