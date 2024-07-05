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        Kayseri'de kayalıklarda sıkışan kuzuyu itfaiye kurtardı

        Kayseri'de kayalıkların arasında sıkışan kuzu, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2,5 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 11:58 Güncelleme: 05.07.2024 - 11:58
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        Kayseri'de kayalıklarda sıkışan kuzuyu itfaiye kurtardı
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        Kayseri'de kayalıkların arasında sıkışan kuzu, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2,5 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan ilçesine bağlı kırsal Karakimse Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Emre Çilkoparan, kayalıklara sıkışan kuzusu için itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

        İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, arazi koşulları nedeniyle bir mahallelinin traktörüyle bölgeye gitti.

        Ekipler, kayalıklara sıkışan kuzuyu yaklaşık 2,5 saat süren çalışmanın ardından kurtararak sahibine verdi.

        Çilkoparan, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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