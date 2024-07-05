Bakan Yerlikaya, Kayseri'deki olaylara ilişkin konuştu: (2)

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin kimlik bilgilerinin sızdırıldığına dair iddialara ilişkin mülkiye müfettişlerinin görevlendirildiğini ve suç duyurusunda bulunulduğunu belirterek, "Göç İdaresi Başkanlığımızın dün gece ışığı sönmedi. Sabaha kadar bu hesaplardaki paylaşımları incelediler ve sosyal medyada paylaşan verilerin 8 Eylül 2022'den önceki veriler olduğunu tespit ettik." dedi.

Yerlikaya, Kayseri'de AFAD İl Müdürlüğündeki "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"nın ardından yaptığı basın açıklamasında, Kayseri'deki olaylara ilişkin, "kara vatanda, mavi vatanda, yeşil vatanda, siber vatanda yani çevrim içi dünyada, özellikle ve özellikle burada provokatif, manipülatif, yani yanlı, olumsuz yayın yapan, konusu suç olanların da enselerinde olduklarını, bunun da artarak devam edeceğini" vurguladı.

Kayseri'nin Erciyes Dağı gibi yüce gönüllü insanların diyarı olduğunu, kendisinin de Felahiye ilçesinde görev yaptığını anlatan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Kayseri tacirdir, ticaret erbabıdır. Kadim esnaflık geleneğinin en güzel temsilcileridir. Misafirperverdir, vatanına, bayrağına, devletine, milli ve manevi değerlerine bağlıdır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettikleri gibi göç konusunu, inancımıza, medeniyet değerlerimize, uluslararası hukuka uygun bir şekilde yönetiyoruz. Milletimizin sicilinde olmayan yabancı düşmanlığına, nefret söylemine asla ama asla müsaade edemeyiz, etmiyoruz. Burada bir parantez, dün akşam yabancı düşmanlığı ve nefret söylemi yayarak yine Kayseri'de olduğu gibi bir karışıklık yaratmaya çalışanların ortaya çıkmaya çalıştığını gördük. Kimi sosyal medya hesaplarından çocukları kullanarak perde arkasından 'ayaklanma çıkarmaya başlıyoruz' türünde mesajlar yayınladılar. Aynı hesaplardan geçici koruma altındaki Suriyelilerin kimlik bilgilerinin yayınlandığını tespit ettik. Göç İdaresi Başkanlığımızın dün gece ışığı sönmedi. Sabaha kadar bu hesaplardaki paylaşımları incelediler ve sosyal medyada paylaşılan verilerin 8 Eylül 2022'den önceki veriler olduğunu tespit ettik. Göç İdaresi Başkanlığımızın bu tarihten sonra yaptığı güncel verilerin sosyal medya hesaplarında dönen o bilgilerle uyuşmadığını, pek çoğunun uyuşmadığını gördük. Konuyla ilgili bakan olarak mülkiye müfettişlerini görevlendirdim. Bugün sabah çalışmaya başladılar ve ayrıca Göç İdaresi Başkanlığımız da cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu. Bunun 8 Eylül 2022'den önce olduğunu, nereden, nasıl çıktığını ve nasıl o sosyal medya hesaplarıyla buluştuğunu artık hem adli hem de idari yapılan tahkikatlar ortaya çıkaracaktır."