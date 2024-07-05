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        Minikler Tekvando İl Şampiyonası Hacılar'da yapıldı

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tekvando İl Temsilciliği tarafından Hacılar'da Kayseri Minikler Tekvando İl Şampiyonası yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 14:38 Güncelleme: 05.07.2024 - 14:38
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        Minikler Tekvando İl Şampiyonası Hacılar'da yapıldı
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        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tekvando İl Temsilciliği tarafından Hacılar'da Kayseri Minikler Tekvando İl Şampiyonası yapıldı.

        Hacılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hacılar Spor Salonu'nda 4 gün süren ve 500 sporcunun katıldığı etkinlikte Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

        Özdoğan, geleceğin teminatı gençlerin spor yapması için gereken çalışmaları yaptıklarını anlatarak, "Hacılar'da tüm kurum, kuruluş ve hayırseverlerimizle birlikte yarınlarımızın büyük Türkiye’sinin mimarı olacak gençlerimizin sağlıklı, bilinçli ve eğitimli olması için elimizden gelen gayreti gösterdik ve göstermeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Tekvando İl Temsilcisi Özben Şimşek dereceye giren ilk 3 sporcunun Sivas'ta yapılacak Türkiye Tekvando Federasyonu'nun düzenleyeceği Türkiye Şampiyonası'na katılacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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