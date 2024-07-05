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        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kayseri'de esnaf ziyareti yaptı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de esnaf ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 17:01 Güncelleme: 05.07.2024 - 17:01
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        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kayseri'de esnaf ziyareti yaptı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de esnaf ziyaretinde bulundu.

        Bakan Yerlikaya, Kayseri'de cuma namazı çıkışı bahçedeki vatandaşlara, burada dağıtılan halka tatlısı ve lokmadan ikram etti.

        Buradan valiliğe geçen Yerlikaya, daha sonra Kazancılar Çarşısı ve civarında esnaf ziyareti yaptı, sohbet etti.

        Yerlikaya, bir pastırmacı dükkanına girerek pastırma kesti.

        Pastırmayı ve başka bir esnaftan aldığı kayısıları vatandaşlara ve basın mensuplarına ikram eden Yerlikaya'ya ziyaretlerde, AK Parti Kayseri milletvekilleri Hulusi Akar, Ayşe Böhürler ve Şaban Çopuroğlu, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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