Kayseri'de 71 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "hükümlü ve tutuklunun kaçması, hırsızlık, mala zarar verme, konut dokunulmazlığı ihlali, ateşli silah ve mutat sayıdaki mermileri bulundurma" suçlarından 71 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş'nin saklandığı adresi yaklaşık 5 ay süren çalışmalar neticesinde tespit etti.

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