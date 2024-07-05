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        Kayseri'de 71 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de 44 ayrı suçtan hakkında 71 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 17:47 Güncelleme: 05.07.2024 - 17:47
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        Kayseri'de 71 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Kayseri'de 44 ayrı suçtan hakkında 71 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "hükümlü ve tutuklunun kaçması, hırsızlık, mala zarar verme, konut dokunulmazlığı ihlali, ateşli silah ve mutat sayıdaki mermileri bulundurma" suçlarından 71 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş'nin saklandığı adresi yaklaşık 5 ay süren çalışmalar neticesinde tespit etti.

        Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 5 yıldır aranan hükümlü, Kazım Karabekir Mahallesi'nde yakalandı.

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen hükümlünün işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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