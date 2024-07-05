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        Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Kayserispor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 20:22 Güncelleme: 05.07.2024 - 20:22
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        Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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        Kayserispor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hazırlıklarına devam etti.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'nde teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Antrenman, kuvvet ve koordinasyon çalışmasıyla sona erdi.

        Kayserispor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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