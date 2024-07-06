Kayseri'de 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari mutfak dolabında yakalandı
Kayseri'de hakkında 17 kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari mutfak dolabı içerisinde yakalandı.
Kayseri'de hakkında 17 kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari mutfak dolabı içerisinde yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yol kesmek suretiyle yağma suçundan hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D'nin (27) yakalanması için çalışma başlattı.
Firarinin bulunduğu adresi tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla hükümlüyü saklandığı mutfak dolabında yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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