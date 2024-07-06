Hacılar'daki kanal projesinde yüzde 60 seviyesine gelindi

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün yerleşim yerlerini taşkın risklerine karşı korumak için Hacılar'da yürüttüğü kanal projesi çalışmaların yüzde 60 seviyesine geldiğini bildirdi.

Özdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, Hacılar ilçe merkezi Aksu, Lara ve Delisay derelerinde birinci kısım ıslah çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini, proje kapsamında Aksu Deresi'nde 750 metre beton duvar ve 2 menfez imalatının yapıldığını belirtti.

Projeyle ilgili bilgi veren Özdoğan, şunları kaydetti: