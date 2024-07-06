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        Hacılar'daki kanal projesinde yüzde 60 seviyesine gelindi

        Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün yerleşim yerlerini taşkın risklerine karşı korumak için Hacılar'da yürüttüğü kanal projesi çalışmaların yüzde 60 seviyesine geldiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 15:13 Güncelleme: 06.07.2024 - 15:13
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        Hacılar'daki kanal projesinde yüzde 60 seviyesine gelindi
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        Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün yerleşim yerlerini taşkın risklerine karşı korumak için Hacılar'da yürüttüğü kanal projesi çalışmaların yüzde 60 seviyesine geldiğini bildirdi.

        Özdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, Hacılar ilçe merkezi Aksu, Lara ve Delisay derelerinde birinci kısım ıslah çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini, proje kapsamında Aksu Deresi'nde 750 metre beton duvar ve 2 menfez imalatının yapıldığını belirtti.

        Projeyle ilgili bilgi veren Özdoğan, şunları kaydetti:

        "DSİ tarafından yürütülen çalışmalarda, Aksu Deresi menba kısmında 1869 metre çift taraflı beton ağırlık taşkın kontrol kanalı, 11 menfez ile Aksu Deresi mansabında 595 metre çift taraflı beton ağırlık taşkın kontrol kanalı, mevcut kanal tabanına 450 metre ara beton, duvar üstlerine pano panel tel çit ve 3 menfez yapılacak. Bu sayede zaman zaman yaşadığımız taşkın riskini önlemiş olacağız. Bu projede emeği geçen DSİ Genel Müdürlüğümüze ve katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."

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