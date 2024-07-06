Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Melikgazi ilçesine yeni aile sağlığı merkezi kazandırılıyor

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Yeniköy Mahallesi'nde hizmet verecek aile sağlığı merkezinin vatandaşların büyük bir ihtiyacını karşılayacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 16:01 Güncelleme: 06.07.2024 - 16:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Melikgazi ilçesine yeni aile sağlığı merkezi kazandırılıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Yeniköy Mahallesi'nde hizmet verecek aile sağlığı merkezinin vatandaşların büyük bir ihtiyacını karşılayacağını bildirdi.

        Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ilçeye değer katan hizmet ve yatırımlara bir yenisini daha ekleyeceklerini belirtti.

        İlçeyi nitelikli hizmetlerle donattıklarını anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "'Önce sağlık' temasıyla ilçemize 5 yılda 15 aile sağlığı merkezi kazandırmayı başardık. Butik tarzda hayata geçen aile sağlığı merkezlerimiz ile vatandaşlarımız kendi mahallelerinde, ulaşım sıkıntısı yaşamadan, hızlı bir şekilde sağlık hizmetinden faydalanabilmektedir. Bu kapsamda Melikgazi Belediyemiz ve hayırseverimizin işbirliği ile Yeniköy Mahallesi'nde hizmet verecek Melikgazi Belediyesi Hatice-Azmi Nalbantoğlu Aile Sağlığı Merkezimizi hayata geçiriyoruz. Aile sağlığı merkezimiz 4 hekim kapasiteli ve 2 eczaneye sahip. İçerisinde muayenehaneler, tıbbi müdahale odası, aşı odası ve bebek izlem, gebe takip odası, seminer, eğitim odası, laboratuvar yer alan sağlık merkezimiz zemin ve birinci kattan oluşuyor. 9 Temmuz'da Yeniköy Mahallesi Lefke Caddesi'nde saat 16.00'da gerçekleştireceğimiz resmi açılış törenimize tüm hemşehrilerimiz davetlidir."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        11 aylıktı... Evde oynarken vurulmuştu! Kahreden itiraf!
        11 aylıktı... Evde oynarken vurulmuştu! Kahreden itiraf!
        Uzun namlulularla yaylım ateşi! Ölenler var!
        Uzun namlulularla yaylım ateşi! Ölenler var!
        Başpehlivanlardan "Bozkurt" işareti!
        Başpehlivanlardan "Bozkurt" işareti!
        Gökyüzündeki cisim meteor muydu? Uzman isim açıkladı
        Gökyüzündeki cisim meteor muydu? Uzman isim açıkladı
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde
        MSB'den videolu dikkat çeken mesaj: Kilit kapanıyor!
        MSB'den videolu dikkat çeken mesaj: Kilit kapanıyor!
        Tarih yazalım! İşte Montella'nın 11'i
        Tarih yazalım! İşte Montella'nın 11'i
        Güneş altında romantik anlar
        Güneş altında romantik anlar
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Neşe bir yıllık evliydi! Eşi ondan haber alamadı! Büyük acı!
        Neşe bir yıllık evliydi! Eşi ondan haber alamadı! Büyük acı!
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Sosyal medya karıştı
        Sosyal medya karıştı
        Lüks yatlarında tatilin tadını çıkardılar
        Lüks yatlarında tatilin tadını çıkardılar
        Türklerin 'kayıp kenti' bulundu
        Türklerin 'kayıp kenti' bulundu
        Denize kıyısı yok, mavi bayrağı var! Doğunun mavi güzelliği
        Denize kıyısı yok, mavi bayrağı var! Doğunun mavi güzelliği
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        Berberlerin tatil günü belli oldu! İşte Ankara ve İstanbul'un kararı...
        Berberlerin tatil günü belli oldu! İşte Ankara ve İstanbul'un kararı...
        Dursun Özbek: UEFA tepemizde, ceza alabiliriz!
        Dursun Özbek: UEFA tepemizde, ceza alabiliriz!
        Milli maç kalp için rollercoaster
        Milli maç kalp için rollercoaster
        İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kimdir?
        İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kimdir?

        Benzer Haberler

        Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Hacılar'daki kanal projesinde yüzde 60 seviyesine gelindi
        Hacılar'daki kanal projesinde yüzde 60 seviyesine gelindi
        Kayseri'de 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari mutfak dolabında...
        Kayseri'de 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari mutfak dolabında...
        Hasta yakınının silahlı saldırısında hayatını kaybeden Dr. Ekrem Karakaya,...
        Hasta yakınının silahlı saldırısında hayatını kaybeden Dr. Ekrem Karakaya,...
        Şehit özel harekat polisi Musa Yüce'nin adını taşıyan Muaythai Şampiyonası...
        Şehit özel harekat polisi Musa Yüce'nin adını taşıyan Muaythai Şampiyonası...
        Meyve, sebze ve bitkilerdeki tarımsal zararlılar yapay zeka sistemi ile aza...
        Meyve, sebze ve bitkilerdeki tarımsal zararlılar yapay zeka sistemi ile aza...