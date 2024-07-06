Kayseri'deki olaylara ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri'de Suriye uyruklu küçük yaştaki çocuğa Suriyeli bir kişinin cinsel istismarda bulunduğu iddiası sonrası çıkan olaylara ilişkin 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün X sosyal medya platformundan yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran'da meydana gelen olaylarla ilgili sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlarda bir iş yerinin camlarının kırıldığı görüntülerin incelenmesi üzerine V.H. (35), B.H. (27) A.K. (53) gözaltına alındı.

Ayrıca, yaşanan olaylarla ilgili mesajlaşma uygulamalarında kurulan gruplarda halkı kin ve nefrete sevk ettiği iddiasıyla H.Y.T. de (16) yakalandı.