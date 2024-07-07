Kayseri'de Hollanda-Türkiye maçı dev ekrandan izlendi

Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı belirtilen etkinlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Vali Gökmen Çiçek, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve bazı protokol üyeleri de vatandaşların heyecanına ortak oldu.

Ellerindeki Türk bayrakları ile tezahüratta bulunan vatandaşlar, alkışlarla da Milli Takım'a destekte bulundu.

Kayserili vatandaşlar, milli heyecana Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne kurulan dev ekranda eşlik etti.

Kayseri'de vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesinde Hollanda ile yaptığı karşılaşmayı kurulan dev ekranlardan seyretti.

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