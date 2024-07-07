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        Kayseri'de Hollanda-Türkiye maçı dev ekrandan izlendi

        Kayseri'de vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesinde Hollanda ile yaptığı karşılaşmayı kurulan dev ekranlardan seyretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 01:11 Güncelleme: 07.07.2024 - 01:11
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        Kayseri'de Hollanda-Türkiye maçı dev ekrandan izlendi
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        Kayseri'de vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesinde Hollanda ile yaptığı karşılaşmayı kurulan dev ekranlardan seyretti.

        Kayserili vatandaşlar, milli heyecana Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne kurulan dev ekranda eşlik etti.

        Ellerindeki Türk bayrakları ile tezahüratta bulunan vatandaşlar, alkışlarla da Milli Takım'a destekte bulundu.

        Vali Gökmen Çiçek, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve bazı protokol üyeleri de vatandaşların heyecanına ortak oldu.

        Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı belirtilen etkinlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Vatandaşlar karşılaşmanın 2-1 kaybedilmesiyle alandan üzgün ayrıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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