Talas Belediyesi okulları yeni eğitim dönemine hazırlıyor

Ayrıca muhtemel haşerata karşı da ilaçlama yapılıyor.

Okulların kazan daireleri başta olmak üzere lavabo ve sınıflarda yapılan ilaçlama ile öğrencilerin temas edeceği yerler hijyenik hale getiriliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler ilçe genelindeki 53 eğitim kurumunun tamamında çevre temizliği yapmaya başladı.

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