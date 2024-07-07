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        Erciyes Teknopark'ta kurulu firma devlet desteğiyle batarya üretiyor

        MUHAMMED KISIR - Kayseri'de Erciyes Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren bir şirket, devlet desteğiyle skuter ve elektrikli bisikletlerin yanı sıra endüstriyel araç, küçük ev aletleri ve enerji depolama sistemlerine ait yerli bataryalar üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 11:09 Güncelleme: 07.07.2024 - 11:09
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        Erciyes Teknopark'ta kurulu firma devlet desteğiyle batarya üretiyor
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        MUHAMMED KISIR - Kayseri'de Erciyes Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren bir şirket, devlet desteğiyle skuter ve elektrikli bisikletlerin yanı sıra endüstriyel araç, küçük ev aletleri ve enerji depolama sistemlerine ait yerli bataryalar üretiyor.

        Erciyes Teknopark'ta 6 ay önce kurulan şirket, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) AR-GE, ÜR-GE ve İnovasyon Destek Programı kapsamında aldığı destekle yerli bataryalar üreterek yurt içindeki firmalara satıyor.

        Endüstriyel araçlar için 24V-90V arası farklı kapasite ve boyutlarda üretim yapan şirket, mikromobilitede (küçük, hafif, tek kişilik ulaşım araçları) ise elektrikli bisikletler ve skuterler için 36V ve 48V batarya üretiyor.

        Şirket kurucusu elektrik elektronik mühendisi Ömer Sevgili, AA muhabirine, 10 kişilik ekiple çalıştıklarını, yerli batarya üretimi ve tasarımı konusunda çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

        Her zaman Türkiye'nin imkanlarıyla üretilen ham maddeleri tercih ettiklerini ifade eden Sevgili, şöyle konuştu:

        "Endüstride kullanılan forklift, transpaletler, istif ve temizlik makineleri için ürettiğimiz bataryaların kullanımı uygundur. Bunun yanı sıra paylaşımlı skuter ve bisikletler üzerinde de bataryalarımız kullanılabilir. Devamında yine tasarımında bulunduğumuz enerji depolama sistemleri ev tipinden başlayarak endüstrinin diğer alanlarında da kullanıma uygundur. Bunun üzerine kendi mühendisliğimiz de eklenince yüzde 100 yerli batarya ortaya koyuyoruz."

        Sevgili, çalışmalarının lityum, iyon, demir ve fosfat bataryalar üzerine olduğunu belirterek, alternatif gelişmeleri de takip ederek çalışmalarını devam ettirdiklerini dile getirdi.

        Türkiye'de yerli batarya alanının genişlediğine dikkati çeken Sevgili, "KOSGEB'in AR-GE, ÜR-GE ve İnovasyon desteği kapsamında devletimizden 650 bin liraya yakın hibe desteği aldık. Bununla birlikte personel ve makine teçhizat desteği de bulunmaktadır. Bize bu imkanları sağladığı için devletimize teşekkür ediyoruz. KOSGEB'ten aldığımız destekle yerli batarya üretimi ile tasarımı konusunda çalışmalar yürütüyoruz." diye konuştu.

        - "Hedefimiz, ithalatı azaltıp ekonomimize katkıda bulunmak"

        Sevgili, ürettikleri endüstriyel araç bataryalarını gelecek yıllarda ihraç etmeyi planladıklarını kaydetti.

        Birçok alanda kullanılan bataryaların yurt dışından ithal edildiğini dile getiren Sevgili, şöyle devam etti:

        "Hedefimiz, ithalatı azaltıp ekonomimize katkıda bulunmaktır. Bizi diğer batarya üreticilerinden ayıran özelliğimiz, öncelikle yerli pilleri tercih ediyor olmamız. Günümüzde endüstriyel ve özellikle paylaşımlı skuter ve bisiklet alanlarında çok fazla batarya ihtiyacı ve ithalatı mevcut. Biz bu bataryaların ithalatını azaltarak devletimizin bütçesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Şu anda ürettiğimiz bataryalar paylaşımlı skuter kullanıcıları ve tüketim elektroniğine yönelik bataryalardır. Bununla beraber endüstride kullanılan daha büyük araçlar için de bataryalarımız mevcuttur. Devletimizin verdiği teşvikle yüzde 100 yerli batarya üretmekteyiz."

        Sevgili, endüstriyel araçlarda aylık 50 batarya üretimine kadar çıkabildiklerini, tüketici elektroniğine yönelik ise 500'e yakın üretim yaptıklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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