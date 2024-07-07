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        Kayseri'de başı küvetin giderine sıkışan kedi kurtarıldı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, atıl durumdaki küvetin gider deliğine başı sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 12:50 Güncelleme: 07.07.2024 - 12:54
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        Kayseri'de başı küvetin giderine sıkışan kedi kurtarıldı
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, atıl durumdaki küvetin gider deliğine başı sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zümrüt Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kedinin başı kullanılmayan küvetin giderine sıkıştı.

        Kediyi sıkıştığı yerden çıkaramayan vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi.

        Bölgeye gelen İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan kedi, doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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