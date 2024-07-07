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        Kayseri'de trenle 5 kilo 80 gram uyuşturucu madde getiren zanlı yakalandı

        Kayseri'de trenle 5 kilo 80 gram uyuşturucu madde getiren şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 14:09 Güncelleme: 07.07.2024 - 14:09
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        Kayseri'de trenle 5 kilo 80 gram uyuşturucu madde getiren zanlı yakalandı
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        Kayseri'de trenle 5 kilo 80 gram uyuşturucu madde getiren şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri'ye trenle uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda, şüpheli P.K. (20) trenden indikten sonra yakalandı. P.K'nin yanında 5 kilo 80 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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