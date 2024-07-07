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        Kırıkkale'de dağlık alana yayılan anız yangını kontrol altına alındı

        Kırıkkale'de dağlık alana yayılan anız yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 17:03 Güncelleme: 07.07.2024 - 17:03
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        Kırıkkale'de dağlık alana yayılan anız yangını kontrol altına alındı
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        Kırıkkale'de dağlık alana yayılan anız yangını kontrol altına alındı.

        Kırıkkale-Kayseri kara yolu Arpalık Çukuru mevkisinde çıkan anız yangını rüzgarın da etkisiyle dağlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Kırıkkale Belediyesi, MKE AŞ ve Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

        Yangın sonucu yaklaşık 3 bin dönümlük alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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