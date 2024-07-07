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        Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Kayseri'de ikisi park halinde olmak üzere 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 23:29 Güncelleme: 07.07.2024 - 23:29
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        Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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        Kayseri'de ikisi park halinde olmak üzere 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 38 AKJ 378 plakalı otomobil ile 38 AHM 230 plakalı otomobil, Melikgazi ilçesi Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'nda çarpıştı.Park halindeki bir minibüs ve otomobilde de hasara neden olan kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, kentte bulunan hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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