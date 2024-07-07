Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Kayseri'de ikisi park halinde olmak üzere 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 38 AKJ 378 plakalı otomobil ile 38 AHM 230 plakalı otomobil, Melikgazi ilçesi Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'nda çarpıştı.Park halindeki bir minibüs ve otomobilde de hasara neden olan kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kentte bulunan hastanelere kaldırıldı.