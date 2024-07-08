Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Talas Antika Pazarı Mevlana Mahallesi'ne taşındı

        Talas Antika Pazarı, Mevlana Mahallesi pazar yerinde açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 11:30 Güncelleme: 08.07.2024 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Talas Antika Pazarı Mevlana Mahallesi'ne taşındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Talas Antika Pazarı, Mevlana Mahallesi pazar yerinde açılacak.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her ayın 2. pazar günü Harman Mahallesi'nde kurulan Antika Pazarı, bu hafta sonunda Mevlana Mahallesi pazar yerinde antika tutkunlarını bir araya getirecek.

        14 Temmuz Pazar günü kurulacak pazarda saatten el sanatlarına, ev eşyalarından halı ve kilime kadar birçok antika eser alıcısıyla buluşacak.

        Öte yandan Talas Belediyesinin Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile hayata geçirdiği Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı da aynı pazar yerinde kurulacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadıköy'deki yük asansörü faciası kamerada
        Kadıköy'deki yük asansörü faciası kamerada
        İflas iddialarına cevap
        İflas iddialarına cevap
        'Made in Italy'nin ardındaki skandal
        'Made in Italy'nin ardındaki skandal
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Arkadaşları "Yapma" dedi... Öldüren inat!
        Arkadaşları "Yapma" dedi... Öldüren inat!
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        Fransa'da sürpriz seçim: Şimdi ne olacak?
        Fransa'da sürpriz seçim: Şimdi ne olacak?
        Fransa'da sol ittifakın lideri Filistin sözünü yineledi
        Fransa'da sol ittifakın lideri Filistin sözünü yineledi
        Rebel Wilson Bodrum'da tatil yapıyor
        Rebel Wilson Bodrum'da tatil yapıyor
        Komşulardan "koku" ihbarı! Yalnız yaşayan kadının şüpheli ölümü!
        Komşulardan "koku" ihbarı! Yalnız yaşayan kadının şüpheli ölümü!
        Teknede aşk
        Teknede aşk
        Dehşet saçıp polisi bıçaklamıştı! Yaşlı adam tutuklanmadı!
        Dehşet saçıp polisi bıçaklamıştı! Yaşlı adam tutuklanmadı!
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        70 kere maşallah!
        70 kere maşallah!
        Dikkat! Şifrelerinizi hemen değiştirin
        Dikkat! Şifrelerinizi hemen değiştirin
        Eyfel Kulesi hakkında 6 ilginç detay!
        Eyfel Kulesi hakkında 6 ilginç detay!
        2024’te emeklilik avantajına dikkat!
        2024’te emeklilik avantajına dikkat!
        "Kalbimizdesin"
        "Kalbimizdesin"
        Boeing suçlamaları kabul etti! 243,6 milyon dolar ödeyecek
        Boeing suçlamaları kabul etti! 243,6 milyon dolar ödeyecek
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?

        Benzer Haberler

        Erciyes Dağı, yazın da çeşitli aktivitelerle doğaseverleri ağırlıyor
        Erciyes Dağı, yazın da çeşitli aktivitelerle doğaseverleri ağırlıyor
        Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de dağlık alana yayılan anız yangını kontrol altına alındı
        Kırıkkale'de dağlık alana yayılan anız yangını kontrol altına alındı
        Trenle geldiği kenttte 5 kilo uyuşturucu ile yakalandı
        Trenle geldiği kenttte 5 kilo uyuşturucu ile yakalandı
        Kayseri'de trenle 5 kilo 80 gram uyuşturucu madde getiren zanlı yakalandı
        Kayseri'de trenle 5 kilo 80 gram uyuşturucu madde getiren zanlı yakalandı
        Kayseri'de başı küvetin giderine sıkışan kedi kurtarıldı
        Kayseri'de başı küvetin giderine sıkışan kedi kurtarıldı