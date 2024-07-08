Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, futbol takımlarını ağırlamaya başladı

Ayrıca, Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü de 15-28 Temmuz'da Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa girecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, 2024-2025 sezonu hazırlıkları kapsamında Süper Lig temsilcilerinden Yılport Samsunspor ve TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlıyor.

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