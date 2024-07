Kayseri'de trafik "Park Et - Devam Et" uygulamasıyla rahatlıyor Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, "Park Et - Devam Et" uygulamasıyla hem trafiği rahatlatıyor hem de çevreci ulaşıma destek oluyor.

Anadolu Ajansı Giriş: 08.07.2024 - 12:29 Güncelleme: 08.07.2024 - 12:29 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL