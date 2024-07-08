Kayseri'de trafik "Park Et - Devam Et" uygulamasıyla rahatlıyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, "Park Et - Devam Et" uygulamasıyla hem trafiği rahatlatıyor hem de çevreci ulaşıma destek oluyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, "Park Et - Devam Et" uygulamasıyla hem trafiği rahatlatıyor hem de çevreci ulaşıma destek oluyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, uygulama kapsamında Hunat Otoparkı'na park eden araç sürücülerine, otoparktaki istasyondan aldıkları bisikleti ücretsiz kullanma imkanı sunuluyor.
Araçlarını park eden sürücüler, otopark görevlisinden aldığı kartla bisikleti kullanabiliyor. 2019 yılında başlatılan uygulama, vatandaşlar tarafından da ilgi görüyor.
"Park Et - Vale" uygulaması da sürücülerin hayatını kolaylaştırıyor.
Öte yandan, "Park Et - Toplu Ulaşım ile Devam Et" uygulaması da kısa sürede hayata geçirilecek.
Planlanan proje ile araç sürücüleri aracını ulaşım kartıyla ücretsiz park edip, yoluna toplu ulaşım araçlarıyla devam edebilecek.
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