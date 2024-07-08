Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Başkan Çolakbayrakdar, Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi'ni inceledi

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, iç tefrişat çalışmalarının ardından hizmete girecek olan Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi'ndeki çalışmaları inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 12:56 Güncelleme: 08.07.2024 - 12:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başkan Çolakbayrakdar, Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi'ni inceledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, iç tefrişat çalışmalarının ardından hizmete girecek olan Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi’ndeki çalışmaları inceledi.

        Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, Erkilet bölgesindeki kültür merkezinin her yaş gurubuna hitap edeceğini ifade etti.

        Merkezin vatandaşları ağırlamaya başlayacağını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz için yeni bir mekanın inşaatını tamamladık ve hazır hale getiriyoruz. Erkilet Ertuğrulgazi, Osmangazi ve Generalemir bölgesinde yaşayan hemşehrilerimize hitap edecek. Her yaş grubuna hitap edecek merkezin iç tefrişat çalışmaları devam ediyor. Burası sesli ve sessiz olmak üzere konferans salonunun olduğu nitelikli bir kütüphane olmakla birlikte bebek ve çocuk kütüphane kısımlarıyla farklı bir merkez olacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadıköy'deki yük asansörü faciası kamerada
        Kadıköy'deki yük asansörü faciası kamerada
        Restoranlara yüzde 10 indirim çağrısı
        Restoranlara yüzde 10 indirim çağrısı
        İflas iddialarına cevap
        İflas iddialarına cevap
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Yolun kenarından işine gidiyordu! Feci olay!
        Yolun kenarından işine gidiyordu! Feci olay!
        Beşiktaş'tan Felix Uduokhai hamlesi
        Beşiktaş'tan Felix Uduokhai hamlesi
        Ordu'da sel esareti! Metrekareye 186 kilogram yağış düştü
        Ordu'da sel esareti! Metrekareye 186 kilogram yağış düştü
        NYT: Demokrat Parti Biden'ın yarıştan çekilmesi gerektiğini düşünüyor
        NYT: Demokrat Parti Biden'ın yarıştan çekilmesi gerektiğini düşünüyor
        'Evde ek iş' ilanıyla 100 milyonluk vurgun! Hedef ev kadınları
        'Evde ek iş' ilanıyla 100 milyonluk vurgun! Hedef ev kadınları
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        Arkadaşları "Yapma" dedi... Öldüren inat!
        Arkadaşları "Yapma" dedi... Öldüren inat!
        'Made in Italy'nin ardındaki skandal
        'Made in Italy'nin ardındaki skandal
        Teknede aşk
        Teknede aşk
        Fransa'da sol ittifakın lideri Filistin sözünü yineledi
        Fransa'da sol ittifakın lideri Filistin sözünü yineledi
        Rebel Wilson Bodrum'da tatil yapıyor
        Rebel Wilson Bodrum'da tatil yapıyor
        Fransa'da sürpriz seçim: Şimdi ne olacak?
        Fransa'da sürpriz seçim: Şimdi ne olacak?
        Eyfel Kulesi hakkında 6 ilginç detay!
        Eyfel Kulesi hakkında 6 ilginç detay!
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        70 kere maşallah!
        70 kere maşallah!
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?

        Benzer Haberler

        Başkan Büyükkılıç işçilerle çim biçti
        Başkan Büyükkılıç işçilerle çim biçti
        Kayseri'de trafik "Park Et - Devam Et" uygulamasıyla rahatlıyor
        Kayseri'de trafik "Park Et - Devam Et" uygulamasıyla rahatlıyor
        Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, futbol takımlarını ağırlamaya başladı
        Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, futbol takımlarını ağırlamaya başladı
        Talas Antika Pazarı Mevlana Mahallesi'ne taşındı
        Talas Antika Pazarı Mevlana Mahallesi'ne taşındı
        Erciyes Dağı, yazın da çeşitli aktivitelerle doğaseverleri ağırlıyor
        Erciyes Dağı, yazın da çeşitli aktivitelerle doğaseverleri ağırlıyor
        Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı