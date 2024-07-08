Başkan Çolakbayrakdar, Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi'ni inceledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, iç tefrişat çalışmalarının ardından hizmete girecek olan Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi’ndeki çalışmaları inceledi.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, Erkilet bölgesindeki kültür merkezinin her yaş gurubuna hitap edeceğini ifade etti.

Merkezin vatandaşları ağırlamaya başlayacağını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz için yeni bir mekanın inşaatını tamamladık ve hazır hale getiriyoruz. Erkilet Ertuğrulgazi, Osmangazi ve Generalemir bölgesinde yaşayan hemşehrilerimize hitap edecek. Her yaş grubuna hitap edecek merkezin iç tefrişat çalışmaları devam ediyor. Burası sesli ve sessiz olmak üzere konferans salonunun olduğu nitelikli bir kütüphane olmakla birlikte bebek ve çocuk kütüphane kısımlarıyla farklı bir merkez olacak."