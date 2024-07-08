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        Desenleri anlam taşıyan Sarız kilimleri, Kayseri'de sergileniyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığı kilim dokuma sanatçısı Fatma Alkış'ın dokuduğu kilimlerden oluşan "Sarız İlçesi Kilimlerinden Motifler" sergisi Kayseri'de ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 13:27 Güncelleme: 08.07.2024 - 13:27
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        Desenleri anlam taşıyan Sarız kilimleri, Kayseri'de sergileniyor
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı kilim dokuma sanatçısı Fatma Alkış'ın dokuduğu kilimlerden oluşan "Sarız İlçesi Kilimlerinden Motifler" sergisi Kayseri'de ziyarete açıldı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün desteği, Zahide Şahin'in küratörlüğünde Kayseri Arkeoloji Müzesi Geçici Sergi Salonu'ndaki sergide, Alkış'ın dokuduğu 25 kilim beğeniye sunuldu.

        Serginin açılışında konuşan Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Kayseri'de 44 kadın kooperatifi bulunduğunu söyledi.

        Kayseri'nin kadın kooperatifi sayısı bakımından Türkiye ortalamasının üstünde olduğunu, yeni kurulacak 2 kooperatifle sayının 46'ya yükseleceğini ifade eden Tekeş, buralarda üretilen ürünlerin satışından 6 ayda 30 milyon liranın üzerinde gelir elde edildiğini vurguladı.

        Kilim dokuma sanatçısı Fatma Alkış da Sarız'ın kilimleriyle anıldığını söyledi.

        Serginin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Alkış, "Sarız'ın kilimleri diğer ilçelere göre farklı, dokumalarımız farklı, motiflerimiz daha güzel, hepsinin ayrı ayrı isimleri var. Sarız'ın kilimleri düz dokuma olarak geçer. Mesela 'sıçan dişi' motifimiz var. Küçük küçük olduğu için sıçan dişi ismini almış. 'Eli belinde' motifimiz var. Eli belinde kadın demek. 'Seleser' motifimiz var, o da özgürlük anlamında. 'Buğdaylı başak' motiflerimiz, bereket, bolluk anlamında. Her bir kilim mesaj veriyor, her bir kilimin ayrı ayrı hikayesi var. Sergimiz 6 gün açık kalacak."

        Küratör Zahide Şahin ise geleneksel motiflerin kaybolmasını engellemeyi, dokuma kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını söyledi.

        Konuşmaların ardından serginin açılı yapıldı.

        Açılışa CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Sarız Kaymakamı Kerem Albayrak ve davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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