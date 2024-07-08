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        Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 16:36 Güncelleme: 08.07.2024 - 16:36
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 42 asıl 82 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek karara bağlandı.

        Meclis üyeleri, gündem maddeleri arasında yer alan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin daha ekonomik ve hızlı yürütülebilmesi amacıyla 30 kamyon alımının yapılması için Büyükkılıç veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebini oy birliği ile kabul etti.

        Diğer gündem maddeleri de müzakere edilerek karara bağlandı.

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