Kayseri'de 12 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık" ve "yaralama" suçlarından hakkında 12 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç'yi (36) bir adreste yakaladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.